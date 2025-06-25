Космический «выстрел» выстроил карликовые галактики в необычную линию

Необычная цепочка карликовых галактик могла образоваться в результате столкновения, напоминающего выстрел, пишут ученые в статье для The Astrophysical Journal.

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Они воспользовались наблюдениями обсерватории Кека на Гавайях, чтобы изучить уникальную последовательность из 12 маленьких и тусклых карликовых галактик на расстоянии около 75 миллионов световых лет от Млечного Пути.

Ориентация и скорость этих галактик указывают на то, что они возникли в результате лобового столкновения двух из них — NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4. Столкновение оставило после себя газ, который со временем под действием гравитации сгруппировался в звездные скопления.

«Они очень необычны. Это единственная известная система такого рода», — заметил астроном Майкл Кейм из Йельского университета.

Есть похожее скопление более крупных галактик под названием «Пуля», поэтому Кейм и его коллеги прозвали эту систему «карликовой пулей».

Предполагается, что две галактики столкнулись друг с другом на скорости 350 километров в секунду около 9 миллиардов лет назад. Когда они прошли сквозь друг друга, из каждой галактики был вырван газ.

«Маловероятно, что звезды столкнутся. Но это не относится к газовым облакам», — пояснил ученый.

Любопытно, что каждое из оставшихся после столкновения звездных скоплений лишено темной материи. Это крайне необычно, поскольку большинство галактик содержат ее в большом количестве — до 90% от общей массы.

По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что, хотя газ был вырван из галактик, темная материя не взаимодействует с обычной (и даже сама с собой) — и потому осталась незатронутой.

Это может опровергнуть альтернативные теории темной материи, предполагающие, что доказательства ее гравитационного влияния обусловлены ошибками в измерениях поведения звезд и галактик.