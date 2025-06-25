Российские ученые рассказали о вакцине от рака

Академик РАН, глава центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что центр ведет работу с онколитическими вирусами. Об этом он сообщил «Комсомольской правде».

В центре имени Чумакова был разработан препарат «Ковивак» (генно-инженерная пептидная вакцина, созданная на основе копирующих фрагменты коронавируса белков). Ишмухаметова спросили, над чем работает центр после завершения пандемии.

Академик рассказал, что центр продолжает развивать идеи вирусолога Михаила Чумакова и его жены, вирусолога Марины Ворошиловой. Эти идеи касаются работы с онколитическими вирусами.

«Для чего? Чтобы локализовать раковые опухоли, используя свойства существующих вирусов, либо за счет придания вирусам каких-то новых свойств», - отметил ученый.

Он рассказал, что такие опыты начали проводить в СССР с 60-х годов. Идея заключается в том, чтобы попытаться лечить «более страшное менее страшным» и таким образом достигать терапевтического эффекта. Также в центре занимаются «персонализированной медициной», пытаясь подобрать под определенные заболевания определенный вирус.

По словам ученого, в рамках этих усилий можно исследовать раковую опухоль человека и целенаправленно с ней бороться. Однако пока этот подход применяется на «опытно-экспериментальном уровне» и до положительных результатов еще далеко, подчеркнул Ишмухаметов.

В то же время он отметил, что научные прорывы случаются внезапно. Академик напомнил, что никто не знал, сколько времени должно пройти, прежде чем появится работающая мРНК-вакцина, которая в последние годы успешно применяется против коронавируса.