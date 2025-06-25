Оценены последствия искусственного «перезамораживания» Арктики

Уплотнение арктического льда положительно повлияет на климатическую обстановку, однако любое искусственное воздействие на природную экосистему может привести и к негативным последствиям. Об этом в беседе с НСН рассказала гляциолог, ведущий научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева.

В Британии ученые при поддержке правительства тестируют план по «перезамораживанию» Арктики, пишет The Times. Как пояснил ученый, доктор Шон Фицджеральд из Кембриджского университета, для искусственного уплотнения льда специалисты бурят скважины, закачивают морскую воду сверху и дают ей замерзнуть. Согласно плану, обработанные области могут быть расширены до размеров, равных примерно 140 футбольным полям. Ананичева отметила, что это может способствовать борьбе с глобальным потеплением и сокращению судоходства.

«В Северном Ледовитом океане большие площади сейчас освобождены от морского льда, что в глобальном масштабе влияет на климат. В основном на умеренные широты Северного полушария, где, например, живем и мы. Освобождающееся от льда пространство имеет более темный цвет, альбедо поверхности (доля солнечного излучения, отражаемая поверхностью океана, выраженная в процентах или долях от единицы - прим. НСН) меняется. Баланс коротковолновой приходящей радиации от Солнца и отраженной от белого пространства длинноволновой радиации меняется в сторону накопления большего тепла в темных местах. Таким образом, арктические широты на данный момент показывают самое интенсивное потепление на планете. Возможно, хотят остановить этот баланс радиации, уменьшить потепление Арктики. Также допускаю, что они хотят закрыть возможности для лишнего судоходства. Сейчас освободились большие площади, чтобы корабли проходили беспрепятственно и без ледоколов могли проходить», - заявила она.

Вместе с тем собеседница НСН подчеркнула, что любое искусственное вмешательство в экосистему необходимо досконально просчитывать.

«Для уменьшения влияния на климат будет положительный эффект, но сомневаюсь, что это экологично. Любое искусственное воздействие на природную экосистему важно просчитывать. У меня в памяти есть пример, как еще при СССР и чуть позже решили искусственно влиять на ледники. Планировали использовать талую воду для нужд сельского хозяйства. Такие эксперименты были особенно характерны для южных ледников Средней Азии. Все это было плачевно, я настороженно к этому отношусь», - пояснила Ананичева.

Ранее сообщалось, что в результате глобального потепления из архипелага в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара, напоминает «Радиоточка НСН».