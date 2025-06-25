Сбер представил новую версию нейросети для генерации видео

Сбербанк анонсировал выход обновленной версии генеративной нейросети Kandinsky 4.1 Video на технологической конференции GigaConf. Как заявил старший вице-президент банка Андрей Белевцев, система создает 10-секундные видео в HD-качестве по текстовому описанию или стартовому кадру.

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Первыми доступ к технологии получили участники конференции и профессиональные дизайнеры.

«Kandinsky 4.1 Video обеспечивает качественно новый уровень генеративного видео. Модель стала в разы лучше по всем параметрам: по соответствию промпту, визуальному качеству, качеству генерации движений, а также способности моделировать физику мира. Такие разработки открывают беспрецедентные возможности как для дизайнеров, маркетологов, так и для представителей любых других креативных индустрий, работающих над созданием высококачественного видеоконтента», — сказал Андрей Белевцев.

Модель Kandinsky 4.1 Video генерирует видеоряд продолжительностью до 10 секунд в разрешении SD (720x576) или HD (1280x720) по любому текстовому описанию, пояснил Белевцев. Новая архитектура диффузионного трансформера была дообучена на данных, подготовленных более чем 100 экспертами - художниками и фотографами.

Разработчики уделили особое внимание оптимизации вычислительных процессов. Благодаря методам дистилляции и ускорения, время генерации сократилось более чем втрое по сравнению с предыдущей версией, представленной в ноябре 2023 года. При этом в отдельных сценариях качество выходного материала даже улучшилось.

Система поддерживает создание роликов с произвольным соотношением сторон, что позволяет адаптировать контент под различные платформы и маркетинговые задачи. Kandinsky 4.1 Video станет доступна всем пользователям в ближайшее время, продолжив линейку генеративных технологий Сбера, которая включает текстовые и графические нейросети.