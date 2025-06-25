Tecno представила свой самый дешевый смартфон

Tecno выпустила новый бюджетный смартфон — Spark Go 2, который стал преемником прошлогодней модели Spark Go 1.

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Новинка не только самый дешёвый смартфон Tecno, но и получила улучшенный дизайн, защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 (раньше было IP54), а также несколько полезных функций.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера — 13 Мп, фронтальная — 8 Мп.

Внутри установлен процессор Unisoc T7250 (T615), 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, которую можно расширить. Устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой HiOS 15, и производитель обещает «до 4 лет без тормозов», но точных данных о поддержке обновлений нет.

Также есть стереодинамики, разъём для наушников, ИК-порт и сканер отпечатков сбоку. Аккумулятор — 5000 мАч с зарядкой 15 Вт.

Tecno Spark Go 2 будет доступен в четырёх цветах по цене около $81, старт продаж — 1 июля, правда, в Индии.