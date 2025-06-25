Представлен Vivo X200 FE с Dimensity 9300+ и батареей на 6500 мАч
Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал в Тайване свою новую модель – Vivo X200 FE.
Новинка заключена в компактный корпус и оснащена AMOLED-дисплеем, тройной основной камерой и массивной батареей ёмкостью 6500 мАч.
Особенности
Vivo X200 FE получил 6,31-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K (2640×1216 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Задняя панель устройства выполнена из стекла. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9300+ и комплектуется 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1, с возможностью добавления ещё 12 ГБ за счёт виртуальной оперативной памяти.
Кроме того, Vivo X200 FE оснащён тройной основной камерой:
- 50 Мп главный датчик Sony IMX921;
- 50 Мп телеобъектив;
- 8 Мп сверхширокоугольный сенсор.
Фронтальная камера – 50-мегапиксельная, с широкоугольным объективом, поддерживает запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду.
Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч, поддерживается сверхбыстрая зарядка мощностью 90 Вт. Среди других ключевых характеристик – сканер отпечатков пальцев под экраном, поддержка двух SIM-карт с eSIM, 5G, Bluetooth 5.4, NFC и USB-C. Смартфон также сертифицирован по стандартам пыле- и влагозащиты IP68 и IP69.
В качестве операционной системы используется Funtouch OS 15 на базе Android 15. Габариты устройства – 150,83 × 71,76 × 7,99 мм, вес – 186 грамм.
Сроки выхода, цвета и цена
Vivo X200 FE будет доступен в четырёх цветах: Modern Blue, Light Honey Yellow, Fashion Pink и Minimalist Black. Информация о дате начала продаж и цене новинки пока не раскрыта.