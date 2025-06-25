Появились качественные фотографии iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air

Известный инсайдер Majin Bu поделился в соцсетях качественными фотографиями iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air в реальности. На фото можно увидеть дизайн смартфона и то, как он будет выглядеть в жизни.

© Чемпионат.com

Главным отличием нового поколения iPhone, как уже было известно и как видно на фото, станет верхняя задняя часть устройства с камерой, которую расположат на небольшой панели.

Фотографии iPhone 17 Pro

© Соцсети

© Соцсети

Фотографии iPhone 17 Air

© Соцсети

© Соцсети

Анонс iPhone 17 должен состояться в сентябре 2025 года, где станут известны все детали новой серии смартфонов. Ожидается, что во время ивента Apple также представит более тонкий iPhone 17 Air, который сможет похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления и уменьшенным размером.