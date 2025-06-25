25 июня 2025 года в 9:31 по московскому времени с площадки LC-39A Космического центра Кеннеди состоялся успешный запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с частной миссией Ax-4. Это уже четвертая пилотируемая миссия Axiom Space на Международную космическую станцию (МКС).

Главная особенность полета — в составе экипажа впервые на МКС отправились граждане Индии, Польши и Венгрии.

Кто в экипаже?

Миссия Ax-4 под командованием Пегги Уитсон, бывшего астронавта НАСА (для нее это уже пятый полет в космос) включает трех участников:

Шубханшу Шукла (Индия) — пилот, офицер ВВС и будущий участник национальной программы «Гаганьян»;

Славош Узнански-Вишневский (Польша) — инженер из ЦЕРН, резервный астронавт ЕКА;

Тибор Капу (Венгрия) — инженер-механик, представитель венгерской программы HUNOR.

Все трое совершают свой первый полет в космос.

Зачем миссия?

Ax-4 проведет около двух недель на борту МКС, где будет реализовано более 60 научных экспериментов и STEM-программ. Это самое большое число исследований среди всех миссий Axiom.Проекты частично поддержаны Европейским космическим агентством (17 исследований) и национальными правительствами Польши и Венгрии (25 — от HUNOR).

«Мы ускоряем национальные космические программы в каждой из этих трех стран и создаем новые пути для технологического прогресса. Этот полет вдохновит новое поколение исследователей по всему миру.», — заявила Пегги Уитсон.

Технические детали запуска

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту новый корабль Crew Dragon «Grace» (название экипаж дал после выхода на орбиту).

Первую ступень Falcon 9 (номер B1095) успешно посадили обратно на площадку на мысе Канаверал — это был ее второй полет.

Dragon достигнет МКС 26 июня около 7:00 по восточному времени (14:00 мск), состыковавшись с модулем Harmony.

Обратный путь запланирован на вторую неделю июля, место приводнения — у западного побережья США.

Проект Axiom Space прокладывает путь к будущей частной орбитальной станции, которая в будущем может стать коммерческой заменой МКС.

Как отметила представитель НАСА Дана Вайгель: