Россиян предупредили о готовящейся волне фишинга из-за майской публикации в даркнете базы с открытыми данными более чем 900 тыс. руководителей компаний Москвы и Московской области. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

Так, 20 мая в сети появился файл, содержащий открытую информацию о руководителях и компаниях. Крупный канал выложил данные 18 июня, после чего и начался всплеск активности злоумышленников. Первые признаки использования этих сведений мошенниками уже зафиксированы сотрудниками «Бастион».

Файл содержит ФИО, ИНН, телефоны, включая личные номера, адреса электронной почты, а также информацию о компаниях — выручке, адресах и прочем. Источник базы — вероятно, парсинг открытых данных с юридических агрегаторов, актуальных на 2022–2023 годы.

По данным «Бастиона», уже зафиксированы случаи попыток использовать полученные сведения в мошеннических целях. Распространенный сценарий — фишинг с элементами социальной инженерии: злоумышленники представляются руководителями, вступают в контакт с сотрудниками компаний и вынуждают перейти по вредоносным ссылкам или разглашать конфиденциальную информацию. Дополнительные номера телефонов мошенники получают из других ранее скомпрометированных утечек.