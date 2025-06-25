Названы лучшие бюджетные смартфоны для покупки в России

Автор YouTube-канала Quke.ru составил топ бюджетных смартфонов, которые можно купить в России. Об этом сообщает Ferra.

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Лидерами в начальном сегменте были названы бюджетные модели Samsung. Так, Galaxy A36 привлекает наличием влагозащиты IP67, мощной зарядкой на 45 Вт и чипсетом Snapdragon 6 Gen 3, в то время как Galaxy A26 позиционируется как более доступное решение с урезанными характеристиками. Более старая модель Galaxy A35 предлагается к покупке лишь при значительном ценовом снижении относительно других моделей линейки.

Следом идут среднебюджетные Redmi Note, в частности модели 14 Pro, 13 Pro и 13 Pro+. Среди них выделяется Redmi Note 13 Pro+, предлагающий лучшие камеры, экран, влагозащиту и производительность.

Также эксперт рекомендует присмотреться к Poco X7, в котором акцент сделан на игровой производительности благодаря чипсету MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Однако эта модель уступает по качеству дисплея и фотовозможностей в сравнении с конкурентами.

В топ также попали Realme 13+, iQOO Z10, Tecno Camon 40 и Infinix Note 50 — два последних выделяются интегрированной ИИ-системой на базе DeepSeek.