Россия значительно увеличила закупки корейских смартфонов

В мае 2025 года объем поставок южнокорейских смартфонов в Россию достиг максимального значения за последние шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные Статистической службы Республики Корея, опубликованные РИА Новости.

Согласно отчету, за последний месяц весны Россия импортировала смартфоны на сумму $68 тыс. (около 5,3 млн руб.), что на 15,3% выше показателя апреля и почти на 8% больше по сравнению с маем 2024 года. Совокупный объем поставок с января по май составил $200 тыс. (около 15,6 млн руб.), продемонстрировав рост на 13% в годовом выражении.

Несмотря на положительную динамику, Россия занимает 33-е место среди крупнейших импортеров южнокорейских смартфонов. Лидирующие позиции удерживают США ($230,4 млн), Канада ($46,4 млн) и Великобритания ($31,9 млн). Также высокие показатели зафиксированы в Австрии ($28,9 млн) и Германии ($24,9 млн).

Крупнейшим производителем смартфонов в Южной Корее остается Samsung, чьи устройства ежегодно входят в топ популярных моделей в России и в мире.