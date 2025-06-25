На орбите молодой звезды обнаружен спирт

Астрономы обнаружили спирт на орбите молодой звезды. По их словам, это исследование может помочь раскрыть подробности происхождения жизни на Земле.

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Метанол (метиловый спирт) и его изотопы (разновидности элементов) выявили в газовом облаке вокруг звезды HD 100453. Она находится примерно в 330 световых годах от нашей планеты. Это первое открытие такого рода.

Метанол «строительный материал для органических соединений, необходимых для жизни, таких как аминокислоты. Обнаружение изотопов метанола «дает важное представление об истории ингредиентов, необходимых для создания жизни здесь, на Земле, отметили исследователи из Гарвардского и Смитсоновского астрофизических центров.

Многие молодые звезды окружены дисками из газа и пыли. Их частицы служат материалом для образования планет, спутников и комет.

Команда ученых выявила метанол с помощью телескопа ALMA в Атакаме. Его приборы распознают химический состав и распределение газа в условно близлежащих протопланетных дисках.

Звезда HD 100453 в 1,6 раз массивнее Солнца. Это значит, что метанол и другие молекулы в диске находятся дальше от светила, чем в молодой Солнечной системе. Но соотношение метанола и других молекул оказалось таким же, что и у комет вокруг Солнца. Ученые пришли к выводу, что льды внутри протопланетных дисков постепенно образуют кометные тела, насыщенные сложными органическими молекулами. Затем кометы могут попасть на молодую планету и способствовать зарождению жизни, сообщает Astrophysical Journal Letters.

Ранее астрономы обнаружили систему из карликовой звезды и гигантской планеты. Она противоречит общепризнанной теории формирования планет. Считалось, что маленькие звезды не могут накопить вокруг себя достаточно материала для планеты-гиганта. По расчетам, планета на 17% массивнее Юпитера и в 53 раза массивнее Земли.