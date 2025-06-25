В Google Earth появилась функция просмотра исторического вида улиц

Знаменитая платформа Google Earth (Планета Земля) в честь своего 20-летия представила две новые функции.

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В блоге сервиса сказано, что теперь пользователи Google Earth смогут просматривать исторические виды улиц. Другая функция будет предоставлять информацию о планете на основе искусственного интеллекта.

Как отмечает портал Android Authority, функция «исторический вид улиц» была представлена в Google Картах для настольных компьютеров в 2014 году. Теперь такая возможность появилась и в Google Планета Земля.

В ближайшее время сервис представит аналитику на основе искусственного интеллекта. Эта функция предназначена только для профессиональных пользователей в США. Инструмент на основе ИИ может помочь в городском планировании, например, в решении проблемы охлаждения.