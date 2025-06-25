В Роскачестве рассказали, как отключить шпионское ПО в смартфоне

Необоснованный сбор данных о местоположении приложениями может грозить утечкой данных. Как понять, насколько оправданы запросы приложений на доступ к геолокации, и как защитить свою приватность, «Газете.Ru» рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

© Газета.Ru

Среди ключевых признаков нежелательного слежения — всплывающая реклама, связанная с текущим или недавним географическим положением пользователя. Такие данные, как правило, передаются рекламным сетям с формального согласия пользователя, прописанного в политике конфиденциальности. Однако ряд приложений может запрашивать доступ к геолокации без обоснованной причины, что требует повышенного внимания.

По словам экспертов, первый шаг к защите своей приватности заключается во внимательном анализе разрешений, которые выданы приложениям. Если приложение запрашивает разрешения, которые не соответствуют его функциональности, это повод для беспокойства.

Чтобы проверить разрешения на iPhone и Android-смартфонах, нужно перейти в «Настройки» — «Приложения» — «Разрешения». Поочередно необходимо зайти в каждую программу и отключить ненужные разрешения или ограничить их использование.

Самый простой и эффективный способ ограничить сбор данных о местоположении — отключать геолокацию, когда она не нужна. На Android это можно сделать в быстром доступе или в «Настройках», в разделе «Местоположение» или «Локация», на iOS — в «Настройках» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Службы геолокации».

Отмечается, что отключение геолокации не остановит приложения, которые уже получили доступ к местоположению, но предотвратит дальнейший сбор данных.

Также эксперты советуют перед установкой любого приложения внимательно изучить его политику конфиденциальности. В этом документе должно быть указано, какие данные собирает приложение, как оно их использует и кому передает. Многие пользователи игнорируют этот важный шаг, соглашаясь со всеми условиями без раздумий.