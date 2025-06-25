Ученые назвали истинный возраст стоянки древних охотников

Ученые НГУ выяснили, что стоянка «Солнечный» в Красноярском крае старше на 10 тысяч лет, чем предполагалось, говорится в журнале «Stratum plus. Археология и культурная антропология».

Как отмечается, стоянка расположена вдали от рек, в городской черте Красноярска, более чем в 7 км от Енисея. На площади 3 тыс. м² не найдены постройки, но обнаружено более 1 700 каменных предметов и 1 000 обломков костей, в основном северного оленя. Кости датированы 19–21 тыс. лет назад, что относит стоянку к ранним этапам афонтовской культуры (19–21 тыс. лет назад). Среди артефактов найдены микропластинчатые сколы, использовавшиеся как сменные лезвия, и орудия для их вставки в роговые или деревянные основы.

Исследования осложнены техногенными отложениями, возникшими из-за строительства и пахотных работ. В работе участвовали специалисты НГУ, АНО «Археологическое исследование Сибири», ООО «Красноярская Геоархеология» и других институтов.

Ранее ученые обнаружили новую группу древних охотников-собирателей, которые жили около 6000 лет назад вблизи сухопутного моста между Северной и Южной Америкой. По данным исследователей, обнаруженная с помощью анализа ДНК группа жила на плато у современной Боготы, недалеко от того места, где сходятся обе Америки. При этом группа этих древних людей не является близкими родственниками ни коренных американцев в Северной Америке, ни древних или современных южноамериканцев.