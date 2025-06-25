Российские ученые запустили в стратосферу крыс с нейроимплантами

Российские специалисты из биотехнологической лаборатории Neiry провели эксперимент, отправив в стратосферу пять крыс с имплантированными нейроустройствами, чтобы оценить реакцию мозга животных на экстремальные условия полета. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе компании.

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Испытания проходили на борту российского стратостата Space Pi, оснащенного автономной системой жизнеобеспечения, климат-контролем и средствами мониторинга состояния крыс. Старт состоялся рано утром в Ярославской области, продолжительность экспедиции составила полтора часа.

Стратостат успешно вернулся обратно, совершив посадку в лесистой местности примерно в восьмидесяти километрах от точки старта.

— Российская биотех-лаборатория Neiry провела научный эксперимент: ученые и разработчики отправили пять крыс с вживленными в мозг инвазивными нейроинтерфейсами в первый полет в стратосферу на 18 километров с целью проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к условиям стратосферы, — заявили в компании.

По словам представителей Neiry, главной целью исследования стало тестирование нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта в условиях стратосферы, включая изучение влияния радиационного фона, температурных колебаний, ускорений и замкнутого пространства на мозг крысы с установленным имплантом, передает РИА Новости.

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