Ледяная загадка: зафиксированы аномальные сигналы из Антарктиды

В Антарктиде зафиксированы загадочные радиоимпульсы, которые, бросают вызов законам физики. Ученые не могут объяснить их происхождение. Ни одна из существующих теорий не дает ответа, что именно породило эти импульсы.

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Возможно, наука стоит на пороге нового открытия или перед одной из самых интригующих загадок XXI века. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Какую аномалию ученые обнаружили в Антарктиде

Антарктида давно привлекает ученых не только экстремальными условиями, но и уникальными возможностями для исследований. Чистый лед, отсутствие радиопомех и прозрачная атмосфера делают ее идеальным местом для изучения космических частиц. Именно здесь, на высоте 40 километров, работает проект ANITA – система антенн, поднятых на аэростатах для поиска нейтрино, уточняет «Царьград».

Нейтрино – одни из самых неуловимых частиц во Вселенной. Они почти не взаимодействуют с веществом, свободно пронзая планеты и звезды. Однако иногда, сталкиваясь с атомами льда, они порождают радиоволны, которые и улавливают детекторы ANITA.

Но в 2016 и 2018 годах приборы зафиксировали нечто необъяснимое: два мощных импульса, пришедших не из космоса, а из глубин Земли. Это противоречит всем известным свойствам нейтрино – они не должны проходить сквозь планету без потерь энергии.

Какие версии есть у ученых

Первой реакцией ученых было предположение о сбое оборудования. Однако повторные проверки исключили техническую ошибку. Тогда возникли гипотезы, каждая из которых звучит как сюжет для научной фантастики:

Экзотические частицы

Возможно, сигналы порождены неизвестными науке частицами, способными беспрепятственно проходить сквозь Землю. Среди кандидатов – гипотетические «стерильные нейтрино» или частицы, связанные с темной материей.

Аномальное свойство льда

Есть версия, что сигналы могли быть искажены из-за необычного преломления в антарктическом льду. Но расчеты показывают, что такой сценарий маловероятен.

Новый физический феномен

Если ни одна из существующих теорий не объясняет аномалию, это может означать, что наука столкнулась с чем-то принципиально новым – например, с проявлением дополнительных измерений или неизвестных взаимодействий.

Ученые не спешат делать громких заявлений, но работа продолжается. Уже разрабатывается новый детектор PUEO, который должен повысить точность измерений. Если аномальные сигналы подтвердятся, это может привести к пересмотру современных физических моделей. Пока же Антарктида хранит свою тайну. И кто знает – возможно, под ее льдами скрывается ключ к разгадке одной из величайших загадок Вселенной.

Какие еще тайны скрываются в ледниках

Напомним, что глубины океана хранят немало тайн, но новое открытие у побережья Аляски поставило ученых в тупик. Исследователи обнаружили загадочный золотой объект, происхождение и назначение которого пока остаются необъяснимыми.

В 2021 году в Антарктиде на глубине 900 метров под ледником были обнаружены новые виды губок и, возможно, червей. Эти существа живут в полной темноте, что ставит перед наукой новые вопросы о пределах жизни на Земле.

Открытие золотого объекта на дне океана – очередное напоминание о том, что человечество еще очень мало знает о нашей планете. Ответы, возможно, появятся в следующих экспедициях.