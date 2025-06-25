Обнаружены останки нового вида птерозавров

Японские палеонтологи представили на ресурсе sciencedirect.com описание нового вида птерозавров из семейства аждархид — Nipponopterus mifunensis. Подобные находки в Азии, и особенно в Японии, представляют исключительную редкость. Фрагмент скелета был обнаружен в верхнемеловых отложениях на острове Кюсю.

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Птерозавры — древние летающие рептилии, появившиеся примерно 210 миллионов лет назад. Их исчезновение относится к концу мелового периода — около 65 миллионов лет назад. Эти существа отличались способностью к активному полёту, впервые развитой у позвоночных. Для аждархид характерны удлинённые шейные позвонки; также известно, что в меловой период они имели глобальное распространение.

Некоторые представители семейства, такие как Quetzalcoatlus northropi, обладали размахом крыльев до 10-11 метров, а их высота в стойке могла соответствовать росту современного жирафа. Останки аждархидов обнаруживают редко из-за чрезвычайной хрупкости их костей.

В песчаниках близ японской дамбы Амагими исследователи нашли фрагмент шестого шейного позвонка Nipponopterus mifunensis. Возраст находки специалисты оценивают примерно в 90 миллионов лет.

Эта находка представляет особую ценность для учёных, поскольку птерозавры на территории Японии изучены крайне слабо. Результаты данного исследования позволят глубже понять степень распространённости птерозавров в азиатском регионе.