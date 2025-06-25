Нежелание Китая признавать территориальные изменения Украины объяснили

Китай настороженно относится к любым территориальным изменениям в мире, что отчасти предполагает современную позицию страны по Украине. Об этом в интервью с "Лентой.ру" заявил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Историк напомнил о стремлении западных государств связать украинский конфликт с ситуацией на Тайване, но он указал на ошибочность таких аналогий.

© Газета.Ru

Асмолов подчеркнул, что истоки тайваньского конфликта заключались в борьбе двух правительств за контроль над КНР. Асмолов пояснил, что к нынешнему времени на острове выросло уже несколько поколений, воспринимающих себя как отдельную нацию, и сторонники этой концепции в данный момент у власти.

"Для Китая это уже вопрос борьбы с сецессией, поэтому Китай не поддерживает сецессии в других странах: нельзя выступать против условного отделения Тибета или Синьцзяна и одновременно поддерживать отделение Донецкой и Луганской народных республик от Украины", — объяснил исследователь.

При этом Асмолов отметил, что западные страны стремятся очернить как Россию, так и Китай в информационном поле, чем вызван взгляд на ситуацию на Украине и Тайване как якобы "звенья одной цепи". До этого Китай выступил против посягательств на суверенитет и безопасность Ирана.