Найдены животные, выжившие при падении уничтожившего динозавров метеорита

Американские ученые из Йельского университета нашли ящериц, которые выжили при падении уничтожившего динозавров метеорита 66 млн лет назад вблизи эпицентра удара. Более того, эти рептилии до сих пор обитают в тех же регионах Северной и Центральной Америки. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLetts).

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Речь идет о крошечных ночных ящерицах семейства Xantusiidae. Используя метод молекулярных часов, специалисты установили, что последний общий предок современных ночных ящериц появился около 90 млн лет назад. Две их эволюционные линии смогли пережить катастрофу вблизи эпицентра удара на полуострове Юкатан, где сейчас находится 180-километровый кратер Чиксулуб.

«Эти ящерицы, вероятно, находились прямо у границы падения астероида», — отметил ведущий автор исследования Чейз Браунштейн.

Секрет выживания рептилий остается загадкой, но ученые предполагают, что медленный метаболизм и скрытный образ жизни сыграли ключевую роль. Длина тела этих рептилий не превышает 10 сантиметров, а обитают они в расщелинах скал и под корой деревьев.

Уникальность открытия в том, что ночные ящерицы — единственные наземные позвоночные, сохранившиеся в этом регионе со времен катастрофы. Другие выжившие виды либо мигрировали, либо вымерли позднее.