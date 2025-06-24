Астрономы раскрыли тайну рождения редчайшего типа экзопланет

Американские ученые из Йельского университета предложили новое объяснение формирования редчайшего типа экзопланет — «двойных горячих юпитеров», когда вокруг каждой звезды в двойной системе обращается по газовому гиганту. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

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Горячие юпитеры — раскаленные газовые гиганты, обращающиеся крайне близко к своим звездам — встречаются лишь у 1% светил. Но их «двойные» варианты, где такие планеты есть у обеих звезд в системе, и вовсе считаются астрономической редкостью.

Ученые провели серию компьютерных симуляций, используя данные космических миссий NASA и ESA.

«Мы обнаружили, что долгосрочная эволюция двойных систем может естественным образом приводить к формированию таких планетных пар», — объяснила руководитель исследования Малена Райс.

Ключом к разгадке стал механизм фон Цайпеля-Лидова-Козаи (ZLK) — гравитационный «танец», при котором планеты с вытянутыми орбитами постепенно мигрируют к своим звездам под влиянием соседнего светила.

«В двойных системах вторая звезда может деформировать орбиты планет, заставляя их двигаться внутрь. Мы показали, как этот процесс может происходить зеркально для обеих звезд», — добавила Райс.

Исследование также объяснило парадокс: почему гигантские планеты, которые должны формироваться далеко от звезд, оказываются так близко к ним.