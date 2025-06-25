Составлен топ-5 смартфонов Xiaomi на любой бюджет
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов Xiaomi стоимостью от 17 до 80 тыс. руб.
Открывает список бюджетный Poco M7 Pro за 17,4 тыс. руб., оснащенный 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, яркостью 2100 нит, чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, двойной камерой на 50 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками, NFC и защитой от влаги по стандарту IP64.
Следом идет Poco X7 Pro стоимостью 25,9 тыс. руб., который может похвастаться похожим экраном, но с разрешением 1,5K и яркостью 3200 нит, более мощным чипом Dimensity 8400 Ultra, камерой на 50 и 8 Мп, кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, полноценной защитой от воды и пыли IP69, ИК-портом и NFC.
Третье место досталось субфлагманскому Xiaomi 14T, который получил AMOLED-экран на 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и яркостью 4000 нит, чип Dimensity 8300 Ultra, тройную камеру на 50, 50 и 12 Мп, батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, NFC, ИК-порт и защиту IP68. В России этот смартфон продают в среднем за 34,4 тыс. руб.
В топ также попали Poco F7 Ultra за 51,7 тыс. руб. и фотофлагман Xiaomi 15 Ultra, доступный за 80,8 тыс. руб.