Составлен топ-5 смартфонов Xiaomi на любой бюджет

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов Xiaomi стоимостью от 17 до 80 тыс. руб.

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Открывает список бюджетный Poco M7 Pro за 17,4 тыс. руб., оснащенный 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, яркостью 2100 нит, чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, двойной камерой на 50 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками, NFC и защитой от влаги по стандарту IP64.

Следом идет Poco X7 Pro стоимостью 25,9 тыс. руб., который может похвастаться похожим экраном, но с разрешением 1,5K и яркостью 3200 нит, более мощным чипом Dimensity 8400 Ultra, камерой на 50 и 8 Мп, кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, полноценной защитой от воды и пыли IP69, ИК-портом и NFC.

Третье место досталось субфлагманскому Xiaomi 14T, который получил AMOLED-экран на 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и яркостью 4000 нит, чип Dimensity 8300 Ultra, тройную камеру на 50, 50 и 12 Мп, батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, NFC, ИК-порт и защиту IP68. В России этот смартфон продают в среднем за 34,4 тыс. руб.

В топ также попали Poco F7 Ultra за 51,7 тыс. руб. и фотофлагман Xiaomi 15 Ultra, доступный за 80,8 тыс. руб.