Раскрыт механизм влияния музыки на память

Ученые из Университета Райса и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, какие именно характеристики музыки способствуют улучшению памяти. Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Neuroscience, раскрывает, что ключевую роль играет не настроение или знакомость мелодии, а сила индивидуальной эмоциональной реакции на нее.

© runews24.ru

В ходе эксперимента участникам сначала показывали изображения из повседневной жизни, а затем проигрывали музыку с разной эмоциональной окраской. Анализ результатов показал, что чем более сильные эмоции вызывала музыка у человека, тем лучше он запоминал общую суть увиденного ранее. В то же время, люди с более умеренными эмоциональными реакциями, наоборот, лучше помнили конкретные детали событий.

«Чем более эмоциональными люди становились из-за музыки, тем лучше они помнили суть предыдущего события. Но люди, у которых были более умеренные эмоциональные реакции на музыку, помнили больше деталей», — пояснила один из авторов исследования Кайла Кларк.

Это открытие подчеркивает, что влияние музыки на память очень специфично и требует индивидуального подхода, что согласуется с данными других исследований в области нейробиологии. Известно, что музыка, особенно знакомая и вызывающая сильные эмоции, активирует в мозге целые сети, включая гиппокамп (центр памяти) и миндалину (центр эмоций). Именно поэтому музыкальная терапия так эффективна при работе с пациентами с болезнью Альцгеймера и деменцией — мелодии из их молодости способны пробуждать давно утерянные воспоминания.