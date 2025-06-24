Российские ученые разработали обладающую интуицией нейросеть

Российские ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) разработали обладающую интуицией нейросеть. Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

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Так, разработка может применять интуитивный подход при создании новых материалов и соединений. Специалисты научили искусственный интеллект оценивать молекулярную сложность так же, как это делают эксперты, обучаясь на их опыте.

Ранее сахалинец «поигрался» с нейросетью и кардинально изменил два места в Холмске. Местный житель удивился, когда ИИ предложил в «захламленной местности» на Первомайской улице сделать место для отдыха.