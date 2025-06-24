Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский прокомментировал новость о том, что сотрудникам Конгресса США запретили использовать американский мессенджер WhatsApp на рабочих устройствах. Заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Сомнения в безопасности сервиса WhatsApp возникли даже там, где его создали. Запрет (...) позволят с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьезным вопросом даже на родине», — отметил депутат, говоря о решении американских властей.

По словам Боярского, на основе этой информации можно заключить, что этот мессенджер также опасен и для других стран, включая Россию.

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Сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться мессенджером WhatsApp на рабочих мобильных устройствах и персональных компьютерах из-за риска утечки персональных данных. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на распоряжение, которое было разослано конгрессменам.

«Управление кибербезопасности США посчитало WhatsApp высокорискованным приложением для пользователей из-за отсутствия прозрачности в том, как оно защищает пользовательские данные, отсутствия шифрования хранимых данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием», — говорится в тексте документа.

Главный административный директор Палаты представителей Кэтрин Шпиндор рекомендовала сотрудникам использовать другие мессенджеры для связи, среди которых Teams, FaceTime и другие платформы.

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WhatsApp и Telegram после создания многофункционального цифрового сервиса могут продолжить свою работу в РФ, но при условии безусловного выполнения требований российских законов.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Мы создаем новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены. Она появляется, мы создаем ее для вас", - написал он в Telegram-канале.

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Сотрудникам госорганов, операторов связи и банков в России теперь запрещено общаться с гражданами через зарубежные мессенджеры. Соответствующая норма закона вступила в силу.

Как уточняется, вступившая в силу норма закона должна помочь в борьбе с мошенниками. Она затронет агрегаторы информации о товарах и услугах, владельцев сайтов, распространяющих сведения на аудиторию более 500 тыс. чел. в сутки.

Этот запрет также коснется Банка России, органов власти всех уровней, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ с долей госучастия свыше 50%, субъектов национальной платежной системы, государственных внебюджетных фондов и других предприятий.

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В России за четыре месяца на 46 процентов выросло число преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, вследствие чего в МВД приняли решение о блокировке скомпрометированных номеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Полицейские установили, что мошенническим кол-центрам, находящимся за пределами России, сдаются в аренду аккаунты с номерами в WhatsApp. Для пресечения противоправной деятельности будет приостанавливаться оказание услуг связи юридическим и физическим лицам, которые владеют номерами, использованными преступниками.

В МВД предупредили, что сдача аккаунтов WhatsApp в аренду может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь привлечение к уголовной ответственности.

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Пользователи электронных устройств, которые не проявляют осторожности при чтении сообщений в WhatsApp*, могут столкнуться с серьезными последствиями.

Об этом предупредил эксперт в области безопасности Шамиль Магомедов, как сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист объяснил, что все сообщения от незнакомых отправителей в популярном среди россиян приложении могут представлять опасность. Наибольшие риски связаны с сообщениями, содержащими «гифки» — зацикленные видеоролики, а также текстовые файлы и ссылки.

Если пользователь откроет такие сообщения с вредоносным содержимым, он может незаметно для себя установить на свой смартфон или другое устройство шпионское ПО, которое получит доступ к установленным приложениям. Эксперт отметил, что существует единственный способ защититься от таких угроз, пишет портал «Финансы Mail».

По его словам, если по предварительному просмотру сообщения видно, что оно содержит подозрительные файлы или ссылки, лучше его не открывать. Такие сообщения в WhatsApp следует просто удалять и помечать как спам. Только такой радикальный подход, по словам специалиста, может обеспечить надежную защиту от взлома.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской