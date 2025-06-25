Обнаружен огромный опоссум,  живший на Земле 60 млн лет назад

Палеонтологи из Университета Канзаса описали в Journal of Vertebrate Paleontology вид Swaindelphys, обнаруженный в национальном парке Биг-Бенд в Техасе.

© Телеканал «Наука»

Новый вид Swaindelphys solastella оказался значительно крупнее представителей своего рода того времени. Но все же был размером с упитанного современного ежа.

«Они не только самые большие сумчатые из найденных в этом временном периоде, но также обитают на наиболее южной широте», — сказала ведущий автор Кристен Миллер.

Работа потенциально может пролить свет на ранних примато, существовавших в тех же экосистемах, что и новый вид: исследователи стремятся выявить особенности условий, ограничивавшие географическое распространение видов в те времена.

«В палеоцене климат в Техасе был более тропическим, чем теперь. В отличие от нынешней пустыни там бушевали реки и густая растительность. Находки в Техасе включают в себя виды, которых мы не ожидали видеть в этом регионе», — отметила Миллер.

Многие виды из обнаруженных здесь выглядят анахронизмами — они должны были вымереть. Чуть севернее, в районе границы Вайоминга, они уже не встречаются. Ученые предполагают, что между этими территориями находился какой-то географический барьер.