Обзорщик-британец назвал лучшие смартфоны в разных категориях

Ведущий YouTube-канала Tech Spurt рассказал, какие модели смартфонов стоит покупать в середине 2025 года.

© Ferra.ru

Лучший бюджетный смартфон

Motorola Moto G56 5G. Симпатичный водонепроницаемый Android-смартфон с отличным пользовательским интерфейсом. Вы получите длительное время работы от аккумулятора и приемлемую камеру.

Honor 400 Lite. Подойдёт тем, кто мечтает об iPhone, но не может себе его позволить по деньгам. У этого смартфона есть похожий на айфоновский вырез для фронтальной камеры, кнопка для камеры.

Nothing CMF Phone 2 Pro. Это лучший выбор среди недорогих смартфонов на сегодня. Модульный смартфон с AMOLED-экраном, хорошей камерой, неплохой автономностью.

Лучший смартфон среднего класса

Nothing Phone 3a и 3а Pro. Большинству людей вполне хватит младшей версии - 3а, но если для вас важны фотовозможности, то берите 3а Pro.

Лучший камерофон

OnePlus 13. Он превосходит Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra по качеству снимков в движении.

© Tech Spurt

Лучший складной смартфон

Motorola Razr 60 Ultra. Компактный складной смартфон, на котором можно запустить любые игры. Аккумулятор у него также стал больше, чем у предшественника.

Лучший игровой смартфон

Red Magic 10S Pro. Это один из самых мощных бюджетных смартфонов за счёт процессора Snapdragon 8 Elite Legend Edition и системе охлаждения ISX. Также вы получите игровые аксессуары и функции.

Лучший смартфон 2025 года (к середине года)

OnePlus 13. Флагман, который более доступен по цене, предлагает топовую камеру, очень долгое время работы без подзарядки, прекрасную производительность, плавную и приятную работу системы.