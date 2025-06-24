Описан скрытый глубоко в Атлантике таинственный мир

Биологи описали подводный мир, который представляет собой уникальную изолированную экосистему и может пролить новый свет на процессы зарождения жизни на Земле.

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Как пишет Daily Mail, речь идет об огромном подводном гидротермальном "поле" с названием Lost City. Эта экосистема отличается экстремальными условиями, которые непригодны для существования большинства известных организмов. Но именно такие условия могли существовать на ранней Земле, когда начали появляться первые формы жизни. Более того, по мнению ученых, подобные процессы прямо сейчас могут происходить и на других космических объектах.

"Это пример типа экосистемы, которая может быть активна на Энцеладе или Европе прямо сейчас", - отметил микробиолог Уильям Бразелтон.

Гидротермальный "Затерянный город" находится на глубине более 700 метров под поверхностью океана, на склонах подводной горы в Срединно-Атлантическом хребте,. Этот хребет представляет собой границу между тектоническими плитами, на протяжении многих лет он остается очагом геологической активности. Обследованный же участок расположен к югу от Азорских островов.

По последним оценкам, "Затерянный город" в своем нынешнем виде сформировался более 120 тысяч лет назад, это древнейший гидротермальный объект из всех известных науке. В рамках недавно проведенного исследования впервые удалось успешно извлечь керн мантийной породы. В настоящий момент он отправлен на в лабораторию.

Его изучение поможет понять, какие химические реакции происходят на морском дне и под ним в условиях полного отсутствия солнечного света и практически полного отсутствия кислорода. Ведь "Затерянный город" не является безжизненным миром, известно, что там имеются морские обитатели. Подобные химические реакции могли сыграть важную роль в зарождении жизни на Земле миллиарды лет назад, считают ученые.

"Затерянный город" состоит из возвышающихся шпилей карбонатной породы, образовавшихся в результате химических реакций между морской водой и горячей породой из-под морского дна, - объясняют биологи. - Некоторые из них достигают высоты почти 260 метров.

Они образовались в результате уникальной геологической реакции, называемой серпентинизацией, когда морская вода взаимодействует с мантийными породами глубоко под морским дном. В результате этих реакций выделяются метан и водород, которые являются питательной средой для микробной жизни, выживающей без солнечного света и кислорода, что редко встречается на Земле".