На побережье Балтийского моря обнаружена 6000-летняя "Венера"

Музей польского оружия в Колобжеге впервые рассказал об удивительном открытии, сделанном на балтийском побережье еще в 2022 году. Речь идет о небольшой статуэтке древнего божества, известного как "Венера". Несколько лет потребовалось экспертам, чтобы подтвердить подлинность артефакта.

© Museum of the Polish Army in Kołobrzeg

Подобные статуэтки были весьма распространены у людей каменного века. Все они выполнены примерно в одном стиле. Обычно такие артефакты называют по имени места, где их нашли. Вот и в данном случае статуэтка теперь известна как "Колобжегская Венера".

Еще в декабре 2022 года ее нашел местный фермер. Позже он передал удивительный камень Обществу друзей Музея польского оружия в Колобжеге, а еще спустя год фигурка дошла до археолога Марцина Кшепковского. Последний провел экспертизу и подтвердил подлинность и уникальность находки.

Фигурка высотой около 12 сантиметров изготовлена из известняка в традиционной манере - в ней выразительно подчеркнуты женские черты. Характерной чертой артефакта также является отсутствие хорошо прорисованного лица. Эксперты полагают, что мастер сделал это не случайно. Вероятно, он создавал идеализированную женскую форму, а не отдельную личность, считают они.

Новый артефакт пополнил обширную коллекцию доисторических фигурок "Венера", найденных по всей Европе. Подобные статуэтки на протяжении многих тысячелетий использовались в религиозных ритуалах. Однако "Колобжегская Венера", как говорят археологи, особенно важна для понимания жизни на побережье Балтийского моря, где в эпоху неолита рыболовство, земледелие и торговля пересекались уникальным образом.