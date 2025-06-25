Во дворце императора Диоклетиана обнаружена «дверь в прошлое»

В Хорватии археологи совершили неожиданное открытие - во дворце императора Диоклетиана в Сплите обнаружен тайный ход. Как говорят авторы открытия, он меняет представление о римской жизни и архитектуре в самом сердце древней Далмации.

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Открытие сделано во многом случайно, во время ремонты улицы, пишет Arkeonews. Место обследовали приглашенные властями археологи, поскольку работы проводились в историческом центре, где могут находиться неизвестные памятники.

В результате археологи наткнулись на давно забытый подземный ход, о существовании которого до последнего времени ничего не знали. Вероятно, ход был случайно или умышленно завален более пяти столетий назад. Уже предварительное исследование показало, что проложили его римляне.

В древности он мог соединять подвалы дворца Диоклетиана с военными объектами. Ученые предполагают, что свое военное значение тайный подземный туннель не терял на протяжении многих столетий, но после периода османских вторжений оказался забыт.

"Во времена Диоклетиана этот подземный коридор был наполнен движением, - говорит Весна Булич Бакетич, директор Городского музея Сплита. - Сегодня здесь тихо, но мы открываем неизвестные пласты истории некогда процветавшего римского мира".

Археологи нашли, как они говорят, "дверь в прошлое" - подземный туннель, который вел во дворец через его восточную стену. Возможно, им пользовался и сам Диоклетиан - эксперты предполагают, что туннель когда-то соединял подвалы дворца с лестницей, ведущей в верхние императорские покои.

"Этот проход мог сыграть решающую роль в превращении дворца из императорской резиденции в церковную цитадель", - говорит археолог Небойша Чингели.

Он пояснил, что позже бывшие императорские покои занял епископ, который превратил дворец Диоклетиана в собственную резиденцию.