Путин подписал закон о развитии отечественных цифровых сервисов

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг, позволит пользователям подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи. Также через нее можно будет передавать информацию о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), используя данные из паспорта или других документов.

Благодаря передаче данных из ЕСИА (только с согласия пользователя) платформа сможет определять возраст гражданина. Документы, полученные через сервис, можно будет использовать для подтверждения возраста, а также для получения льгот, обучения в колледжах и школах, заселения в гостиницы и т. д.

Если документы, удостоверяющие личность, уже предоставлены на платформе, то требовать дополнительные подтверждения не потребуется, за исключением некоторых случаев. Вопрос о том, какая компания будет отвечать за создание сервиса, будет решать правительство.

10 июня Государственной Думой был принят во втором, и в третьем, окончательном, чтении законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов.