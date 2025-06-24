Samsung назвала дату выпуска складных флагманов

Корпорация Samsung назвала дату мероприятия Galaxy Unpacked, на котором она должна представить новые складные флагманы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

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Летняя презентация Samsung состоится 9 июля. Она пройдет в 17:00 по московскому времени. Мероприятие организуют в Нью-Йорке. В компании заметили, что расскажут о новых смартфонах и технологиях искусственного интеллекта (ИИ).

Журналисты издания GSM Arena обратили внимание на слоган мероприятия — «Ультра-опыт готов к разворачиванию» (Ultra Experience Is Ready To Unfold). Из этого они сделали вывод, что Samsung намекает на анонс складных аппаратов. Судя по всему, корпорация представит флагманские устройства Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Также она должна показать недорогой складной девайс Galaxy Z Flip 7 FE и умные часы Galaxy Watch 8.

«Устройства Galaxy следующего поколения переосмысливаются вокруг нового интерфейса на базе искусственного интеллекта, поддерживаемого революционным оборудованием, созданным для раскрытия их полного потенциала», — говорится в пресс-релизе Samsung.

В начале июня инсайдеры рассказали, что компания Samsung оценит свой первый доступный складной смартфон дешевле 60 тысяч рублей. Galaxy Z Flip 7 FE должны представить в июле.