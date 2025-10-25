Что произойдет, если человек попытается приземлиться на Сатурн?

Наша Солнечная система содержит три типа планет. Четыре планеты земной группы, два ледяных гиганта и два газовых — Сатурн и Юпитер, состоящие преимущественно из водорода и газа. Но может ли человек высадиться на них? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Газовые гиганты формируются в результате одного из двух явлений. Первый — сращивание ядра, происходящее при рождении новой звезды. Молекулярные облака схлопываются под воздействием гравитационного давления, и вокруг звезд начинают вращаться завихрения газов. А в этих завихрениях содержатся частички пыли, скалистых пород и другие элементы тяжелее гелия. Они могут соединяться в более крупные фрагменты, при этом находясь в газе, что и приводит к формированию гигантских планет.

Метод номер два — дисковая нестабильность; более свежая теория, до сих пор генерирующая дискуссии среди планетологов. Она предполагает, что массивные протопланетарные диски при охлаждении становятся нестабильными и могут производить облака породы и газа, из которых потом формируются газовые гиганты. Примечательно, что этот процесс происходит гораздо быстрее, чем сращивание ядра. Сатурн и Юпитер, скорее всего, появились в результате сращивания, но теория дисковой нестабильности может объяснить существование огромных планет на далеких орбитах или гигантские планеты на орбитах маленьких звезд.

Так или иначе, по структуре газовые гиганты совершенно не похожи на планеты земной группы. У Юпитера и Сатурна, по факту, нет поверхности в том же смысле, в каком она есть у Земли. Их атмосфера просто постепенно становится менее плотной до тех пор, пока окружающую материю уже нельзя считать частью планеты. У них нет четко очерченных границ.

Гипотетическому космическому аппарату, который попытается «приземлиться» на «поверхность» того же Юпитера, предстоит преодолеть ряд серьезных препятствий. При вхождении в облако газа, от которого можно начинать отчет территории гиганта, температура и давление начнут быстро возрастать по мере приближения к ядру планеты, а водород и гелий из газообразной формы переходят в жидкую. Хотя газовые гиганты в Солнечной системе находятся далеко от звезды, их ядра, скорее всего, будут очень горячими. Не говоря уже о том, что космонавтам предстоит пройти через плотные облака аммиака в верхней части атмосферы Юпитера.

Если аппарат создан из фантастически прочных материалов, способных выдержать такие условия, то он может достичь ядра газового гиганта. А вот что он найдет, прибыв в пункт назначения, не совсем понятно. Раньше ученые предполагали, что у газовых гигантов есть четко очерченные, сформированные ядра, но теперь консенсус поменялся. Сегодня специалисты считают, что у них могут быть «разбавленные», или расплывчатые, ядра. То есть, между верхними слоями жидкого газа и ядром нет какой-то видимой границы.