Оценена токсичность лунной пыли

Лунная пыль оказалась менее токсичной, чем воздух на улицах городов
Исследование австралийских ученых показало, что лунная пыль оказывает на человеческий организм меньше вреда, чем загрязненный городской воздух. Это открытие может повлиять на планы будущих лунных миссий.
Ранее считалось, что частицы пыли, собираемые на Луне, могут быть серьезной угрозой для здоровья. Такое мнение сложилось еще во времена миссий «Аполлон»: астронавты жаловались на раздражение глаз и горла после попадания пыли в жилой отсек. Однако тогда данные были только наблюдательными, а не научно подтвержденными.
Чтобы выяснить реальный уровень опасности, исследовательница Михаэла Смит из Университета Технологий Сиднея провела серию экспериментов с двумя образцами имитированной лунной пыли. Частицы были размером менее 2,5 микрон — они могут проникать в глубокие отделы легких. Смит протестировала воздействие пыли на клетки дыхательных путей и сравнила его с влиянием загрязненного воздуха, собранного на оживленной улице Сиднея.
Результаты показали, что, хотя лунная пыль может вызывать раздражение из-за своей формы и шероховатости, она не вызывает долгосрочных последствий, подобных тем, что вызывают строительная пыль или городские выхлопы. Основное различие — в уровне токсичности.