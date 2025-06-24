Корабль «Прогресс МС-32» прибыл на Байконур

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» прибыл на космодром Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Она уточнила, что специалисты космодрома «осмотрели корабль и проверили работу механизмов раскрытия панелей солнечных батарей».

Ранее госкорпорация сообщила, что космический корабль «Прогресс МС-32» после испытаний отправили на Байконур для дальнейшей подготовки к полету на Международную космическую станцию.

В мае «Роскосмос» сообщил, что на космодроме завершили испытания грузовика «Прогресс МС-31» на герметичность.