В iOS 26 нашли доказательство выхода совершенно нового iPhone

Во второй бета-версии iOS 26 для разработчиков нашли намеки на существование iPhone 17 Air. На это обратил внимание портал MacWorld.

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Эксперты обнаружили культовые обои Clownfish в разрешении 1260x2736 пикселей, что не соответствует ни одной из текущих моделей iPhone, но совпадает с данными аналитика Мин-Чи Куо о будущем iPhone 17 Air с 6,6-дюймовым дисплеем.

Ожидается, что Apple готовит ультратонкий смартфон с толщиной корпуса около 5,5 мм. Гаджет займет нишу между стандартной и Pro-версией iPhone 17. Однако для создания тонкого корпуса Apple пришлось пойти на ограничения, среди которых одна тыльная камера, отсутствие поддержки физических SIM-карт, небольшой аккумулятор, а также моно-динамик, что нестандартно для флагмана, в которые устанавливают стереозвук.

Компенсировать слабый аккумулятор производитель намерен фирменным модемом Apple C1, который хорошо зарекомендовал себя в iPhone 16e.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. Модель iPhone 17 Air придет на смену iPhone 16 Plus.