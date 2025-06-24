В России созданы материалы, которые способны заменить металлы

Ученые КБГУ создали экологически безопасные полимерные материалы, заменяющие металлы в различных отраслях, включая авиацию и медицину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как отмечается, новые материалы выдерживают температуры от -100 до +300 °C. Также они легче титана на 70%, алюминия — на 50%, стали — на 80%. Технология порошкового литья (PIM), адаптированная для полимеров, позволяет изготавливать детали сложной формы из сверхвысокомолекулярных порошков, что ранее было невозможно. Метод исключает отходы, сокращает время производства и расширяет возможности переработки пластмасс.

Исследователи планируют вывести на рынок 10 медицинских марок полимеров, подходящих для многократной стерилизации и создания легких инструментов для хирургов.

Материалы, которые были разработаны специалистами, отличаются высокой прочностью и могут быть многократно стерилизованы. Они также позволяют создавать легкие инструменты, которые облегчают работу хирургов во время длительных операций. В настоящее время в России не существует аналогов таких материалов.

Ранее специалистам Сибирского федерального университета (СФУ) удалось разработать биосовместимые каркасы для восстановления костей из отходов пищевого производства, уменьшив себестоимость и зависимость от импорта.