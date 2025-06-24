Спрогнозировано скорое вымирание 500 видов птиц

В ближайшие 100 лет на Земле может произойти массовое вымирание птиц, заявили ученые из Университета Рединга (Великобритания). Исследование показало, что из-за изменения климата и разрушения среды обитания под угрозой исчезновения окажутся около 500 видов.

Команда исследовала более 10 тысяч видов птиц, основываясь на данных из Красного списка МСОП. Затем она рассчитала риск исчезновения и угрозы для каждого отдельного вида.

Результаты показали, что крупные птицы больше страдают от охоты и изменений климата, птицы с широкими крыльями от разрушения среды обитания.

Среди видов, которым грозит вымирание, оказались атлантический тупик, балеарский буревестник, африканская масковая сипуха, императорский дятел (эндемик Мексики) и короткоклювая ложнонектарница, обитающая на Мадагаскаре. Большая дрофа (самая тяжелая летающая птица в мире) стала жертвой бесконтрольной охоты. В XIX веке она исчезла из Великобритании. Благодаря усилиям защитников природы удалось восстановить популяцию из 100 птиц, но она все еще находится под угрозой.

Ученые отметили, что даже при полной защите от антропогенных угроз вымирание угрожает 250 видам пернатых. Численность многих видов настолько сократилась, что само по себе снижение антропогенного воздействия их не спасет. Чтобы выжить, им требуются специальные программы по разведению и восстановлению среды обитания, сообщает Nature Ecology Evolution.

Другое исследование показало, что происходит вымирание крупных падальщиков. Это опасно для экосистем. Падальщики уничтожают разлагающееся мясо и тем самым препятствуют распространению опасных патогенов. Так, исчезновение стервятников в Индии в 1990-х годах привело к размножению диких собак, переносящих бешенство.