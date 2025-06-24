В Англии под современным театром нашли крупнейшую средневековую больницу

На площади Святого Леонарда перед театром неожиданно образовалась воронка. Это не только вызвало временное перекрытие улицы, но и привело к впечатляющему археологическому открытию: под современной дорогой археологи обнаружили остатки одной из крупнейших средневековых больниц Северной Англии — госпиталя Святого Леонарда, основанного еще в XII веке. Об этом сообщил City of York Council.

© Телеканал «Наука»

Больница, действовавшая на протяжении нескольких столетий, занимала огромную территорию, которая простиралась от нынешнего Королевского театра до музейных садов и Йоркского собора. Когда в XVI веке, во времена Генриха VIII, в Англии началась Реформация, монастыри и связанные с ними учреждения, включая госпитали, были закрыты. Это спасло их от застройки: позднее, в XVIII веке, здание театра было построено прямо поверх и вокруг этих руин, тем самым сохранив их.

Сегодня посетители театра могут увидеть следы этого далекого прошлого прямо внутри здания: высокие средневековые каменные колонны, оригинальные паховые своды, части больничных ворот с выбитыми инициалами мастеров. Под сценой находится римский колодец, а за кулисами — камин эпохи Тюдоров. Архитектор Патрик Гвинн, спроектировавший новое крыло театра в 1967 году, даже повторил в интерьере формы и узоры, отсылающие к средневековой архитектуре, — бетонные колонны и мозаичный узор пола повторяют древнюю планировку.

Как поясняет экскурсовод Джон Сопер:

«Госпиталь Святого Леонарда в Средние века был не совсем больницей в современном понимании. Это было скорее место временного приюта — своего рода миниатюрное поселение с полями, скотом, виноградниками и пивоварней. Здесь останавливались паломники, направлявшиеся, например, на Святой остров Линдисфарн, или просто приезжавшие в Йорк. Попробуйте представить это как маленькую деревню в центре Йорка. Если вам было 47 — что в ту эпоху считалось очень старым — и вы могли заплатить несколько монет монахам, вы могли остаться здесь, и за вами бы присматривали».

После закрытия госпиталя и расформирования монастырей, эта часть Йорка использовалась как Королевский монетный двор, а позже — как жилые кварталы и конюшни. К 1836 году все было снесено под «грузинскую застройку» (стиль и период архитектуры XVIII–начала XIX века, связанный с правлением королей Георгов), а дороги были проложены прямо по разрушенным стенам. И вот теперь, спустя почти 200 лет, образовавшаяся воронка позволила впервые за долгое время взглянуть на скрытые под слоем асфальта и истории артефакты.