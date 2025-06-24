В Казахстане подтвердили планы первого пуска «Союза-5»

Строительство объектов наземного комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур и ракеты-носителя «Союз-5» осуществляется в соответствии с графиком. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает «Интерфакс».

Согласно ответу Бектенова на депутатский запрос, в декабре текущего года планируется осуществить первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома.

«Все работы по созданию объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Байтерек" и ракеты-носителя "Союз-5" идут в плановом порядке», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее глава министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев объявил о том, что в декабре текущего года состоится первый испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома «Байтерек». Ожидается, что ракета-носитель прибудет в Казахстан в конце октября.

Разработка и запуск космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур» с использованием ракет-носителей «Союз-5» является масштабным проектом, объединяющим усилия России и Казахстана в космической сфере. В рамках проекта российская сторона разрабатывает и создает новейшую ракету-носитель «Союз-5», а казахстанская сторона занимается созданием необходимой наземной инфраструктуры и модернизацией комплекса «Байтерек».