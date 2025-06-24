Россия заняла третье место в хакерском антитопе

В мае 2025 года Турция, США и Россия стали лидерами по количеству устройств, задействованных в ботнетах. Об этом говорится в исследовании специализирующейся на защите бизнеса от кибератак компании StormWall, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Особенно заметный рост зафиксирован в Турции, которая впервые возглавила мировой рейтинг по числу зараженных устройств — 2,23 млн, что аналитики связывают с высокой концентрацией уязвимых IoT-устройств и ростом спроса на недорогие хостинг-услуги, используемые злоумышленниками.

Вторую позицию заняли США, где зафиксировано свыше 1,26 млн устройств, вовлеченных в ботнеты — рост по сравнению с маем 2024 года составил 244%. В числе факторов, способствующих увеличению бот-активности в стране, эксперты называют слабую защиту домашних маршрутизаторов и использование американской инфраструктуры как прокси-платформы.

Россия замыкает тройку в антитопе: в мае 2025 года в стране было обнаружено более 607 тыс. устройств в ботнетах, что на 36% выше показателя годичной давности.

По мнению аналитиков StormWall, ботнеты продолжают набирать мощность и представляют растущую угрозу для цифровой инфраструктуры, включая банки, торговые сети, игровые платформы и СМИ. Их использование в рамках DDoS-атак, в том числе на уровне приложений (L7), может приводить к значительным операционным сбоям и репутационным потерям.

«С каждым годом число устройств в ботнетах стремительно растет. Злоумышленники пытаются найти новые регионы, которые можно использовать для наращивания объемов ботнетов и повышения их мощности. Хакеры стремятся сделать ботнеты максимально эффективными инструментами для запуска кибератак. В связи с этой ситуацией, мы рекомендуем компаниям внедрять многоуровневую защиту от DDoS-атак, включая фильтрацию трафика и WAF, следить за внутренней сетевой активностью, чтобы быстро выявлять зараженные устройства и контролировать IoT-устройства. Также мы советуем работать с надежными провайдерами, которые блокируют подозрительный трафик на своем уровне», — подчеркнул CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Ботнет — это группа зараженных устройств, которые тайно управляются хакером, участвуя в кибер- и DDoS-атаках, рассылке спама или краже данных.