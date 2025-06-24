Google Chrome перестанет обновляться у более 160 млн пользователей

С 5 августа 2025 года с выходом версии Chrome 139 Google прекратит поддержку браузера на операционных системах Android 8 Oreo и Android 9 Pie. Последним обновлением, совместимым с этими платформами, станет Chrome 138, говорится на сайте поддержки компании.

В дальнейшем для получения новых версий браузера потребуется минимум Android 10. Хотя компания официально не прокомментировала причины прекращения поддержки, вероятно, это обусловлено сокращающейся долей пользователей устаревших ОС.

По данным DemandSage, в мире более 3,3 млрд активных пользователей Android. Из статистики StatCounter следует, что на долю Android 8 (2%) и Android 9 (2,95%) в общей сложности приходится 4,95%. Таким образом, браузер перестанет работать у 163,3 млн пользователей.

Android 8 и 9 вышли в 2017 и 2018 годах соответственно и давно не получают обновлений безопасности — последний патч для Android 8 был выпущен в октябре 2021 года, для Android 9 — в январе 2022-го.

В июне Google объявила о достижении рекордной скорости браузера Chrome в тесте Speedometer 3.0. Приложение демонстрирует значительное увеличение производительности по сравнению с августом 2024 года.