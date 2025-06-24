Новое приложение «Газпромбанка» появилось в App Store

Газпромбанк выпустил обновленное мобильное приложение для устройств на платформе iOS, сообщила пресс-служба банка.

Обновленное приложение доступно для скачивания в App Store под названием «До вершины».

В обновлении появились новые виджеты, которые дают возможность персонализированной настройки отображения информации и операций на главном экране.

Также клиенты могут застраховать в приложении карты и счета. Страхование предусмотрено для карт и счетов во всех российских банках.

В новой версии можно настроить автопополнение карты с накопительного счета.

Также в приложении появился сервис «Заправки», с которым можно осуществлять оплату на АЗС прямо из мобильного приложения. К сервису подключены 11 тысяч АЗС более чем из 80 регионов страны.