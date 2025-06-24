Новый смарт-замок Xiaomi получил девять способов открытия двери

Xiaomi начала продажи умного дверного замка Smart Door Lock 2 Large Screen Cat's Eye Edition, который объединяет функции интеллектуальной биометрии и системы видеонаблюдения. Об этом сообщает IXBT.

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Замок поддерживает девять методов аутентификации, включая ИИ-распознавание отпечатков пальцев, одноразовые и постоянные пароли, Bluetooth, NFC, а также классический механический ключ. Заявленная скорость разблокировки составляет менее 0,5 секунды при точности свыше 99,51%.

Замок оснащается 160-градусной камерой с ИК-подсветкой и двухмегапиксельным сенсором, а также поддерживает ночной режим и полноцветное изображение при слабом освещении. В рамках экосистемы в мобильном приложении Mi Home пользователям доступны система уведомлений и удаленный доступ.

Smart Door Lock 2 Large Screen Cat's Eye Edition также получил встроенный экран диагональю 3,5 дюйма. Устройство совместимо с экосистемными продуктами Xiaomi и может использоваться для удаленной связи в качестве камеры и динамика. Питание замка обеспечивается аккумулятором емкостью 5000 мАч совместно с комплектом из четырех щелочных батарей, рассчитанных на полгода автономной работы. Также предусмотрен резервный порт USB-C для экстренной подзарядки.

В Китае Xiaomi Smart Door Lock 2 Large Screen Cat's Eye Edition предлагается за 1599 юаней (около 17,3 тыс. руб.).