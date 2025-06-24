В Перу нашли тысячелетнюю мумию мальчика

В Лиме, одном из самых густонаселенных городов Южной Америки, рабочие наткнулись на удивительное археологическое открытие — мумию мальчика, пролежавшую под землей около тысячи лет.

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Находка сделана в районе Пуэнте-Пьедра на севере города во время прокладки газопровода, сообщает Apnews.

Уникальная находка под ногами мегаполиса

Сначала рабочие наткнулись на ствол дерева уаранго — местного растения, которое в древности часто использовали в ритуальных целях. Археологи считают, что такой ствол мог быть специально установлен над захоронением, чтобы обозначить место погребения. Подобные «маркеры» помогали членам общины помнить, где покоится умерший, и, возможно, служили частью погребального ритуала. На глубине всего 1,2 метра под землей они нашли мумию ребенка в возрасте примерно от 10 до 15 лет. Он был завернут в саван и сидел с подтянутыми руками и ногами — характерная поза для древних захоронений в регионе.

«Даже спустя тысячу лет у мумии сохранились темно-русые волосы», — отмечает археолог Хесус Баамонде, координатор научных проектов Calidda.

Рядом были обнаружены калабаши (высушенные и обработанные плоды бутылочной тыквы, которые в древности использовали как сосуды для хранения воды, пищи или ритуальных веществ) и керамические изделия, в том числе тарелки, бутылки и кувшины, украшенные геометрическими узорами и изображениями рыбаков. Все это указывает на принадлежность мумии к культуре Чанкай, цивилизации рыбаков, существовавшей на территории Лимы между 1000 и 1470 годами н.э., до прихода инков.

Мумия находилась всего в полуметре от современной улицы. Это подчкркивает, насколько слои древней истории тесно переплетаются с современностью в Перу. Само захоронение почти не повреждено — несмотря на вековое городское развитие, оно сохранилось в первозданном виде.

Ученые отмечают, что находка дает новое понимание обрядов и культуры народа Чанкай — малоизученной доинкской цивилизации.

Как мумии сохраняются так долго?

В Перу мумии часто сохраняются естественным путем благодаря засушливому климату. Высокие температуры и сухость быстро обезвоживают ткани тела, препятствуя разложению. Этот процесс называется естественной мумификацией.

Однако в ряде случаев, как и здесь, археологи подозревают преднамеренную мумификацию: тела размещались в ритуальных позах, часто с руками, закрывающими лицо. Это указывает на определенные ритуалы и религиозные представления о смерти и загробной жизни.