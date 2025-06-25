Воссоздан облик обитавшего в океане 580 млн лет назад животного

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН создали модель древнего предка гребневиков - морских беспозвоночных, напоминающих медуз. Новые сведения помогают понять процессы развития сложных форм жизни на Земле, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Гребневики - морские животные, обитающие повсеместно в мировом океане с мягкими желеобразными телами. Их отличительная особенность - "гребни", образованные ресничками, которые они используют для передвижения. Этот тип отделился от остальных животных около 800 млн лет назад. Изучение ископаемого материала возрастом около 580-540 млн лет позволяет предполагать, что некоторые из живых существ того времени могли быть гребневиками, однако непохожими на современные виды.

"Ученые построили модель предполагаемого облика представителей вымершей условной кроновой группы гребневиков. В отличие от современных гребневиков они характеризовались модульным строением и обитали преимущественно в прибрежных зонах ранних океанов", - пишет издание.

Специалисты детально анализируют найденные на берегу Белого моря окаменелости, обращая внимание на мельчайшие детали строения древнего существа.

"Ошибка в понимании истории первых организмов может привести к неправильному представлению обо всей последующей эволюции", - отмечает "Наука в Сибири".

Благодаря применению компьютерной микротомографии ученые впервые сумели наблюдать структуры, скрытые глубоко внутри породы и визуализировать внутреннее устройство ископаемого организма. По данным ученых, гребневики передвигаются благодаря биению множества пластинок, построенных из ресничек, а не мышечным сокращениям, как медузы. Кроме того, реснички выполняют важные функции органов ориентации и восприятия окружающей среды. Несмотря на простоту строения, гребневики способны формировать высокоразвитые структуры.