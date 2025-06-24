В установщике Notepad++ нашли серьезную уязвимость

Если вы недавно ставили Notepad++ версии 8.8.1, есть плохая новость: в инсталляторе обнаружили серьёзную уязвимость, через которую обычный пользователь мог получить права администратора уровня SYSTEM. Всё из-за классической ошибки с «поиском исполняемых файлов не там, где надо».

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Суть проблемы — в том, как установщик искал системные утилиты вроде regsvr32. Вместо того чтобы обращаться к ним по абсолютному пути (например, C:\Windows\System32\regsvr32.exe), инсталлятор просто писал regsvr32.

А это значит, что Windows сначала смотрит в ту папку, откуда запускается установщик. Подсовываем туда вредоносную версию — и готово: зловред запускается с правами SYSTEM без всяких предупреждений.

Что особенно тревожно — взаимодействие с пользователем требуется минимальное. Всё, что нужно злоумышленнику, — убедить жертву скачать и положить два файла в одну папку: сам инсталлятор и поддельный regsvr32.exe. Например, в «Загрузки». После запуска установщика эксплуатация происходит автоматически.

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В Notepad++ быстро отреагировали: уязвимость закрыта в версии 8.8.2. Разработчики обновили скрипт установки и теперь явно указывают путь к regsvr32 — как и советует Microsoft. Так что если у вас до сих пор стоит версия 8.8.1 — самое время обновиться.

Эксплойт уже подтверждён — исследователи выложили PoC и видео с демонстрацией успешной атаки. Уязвимость напоминает другие аналогичные случаи, включая недавние баги в Dell SupportAssist и CVE из 2023-2024 годов.

Что делать:

Обновитесь до Notepad++ 8.8.2.

Не запускайте установщики из папок с подозрительными файлами.

Используйте только оригинальные дистрибутивы.

Очередное напоминание: даже безобидный блокнот может стать точкой входа для атаки, если забыть про абсолютные пути и валидацию.