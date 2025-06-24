Apple исправила главный недостаток «стеклянной» iOS 26

Apple исправила одно из самых критикуемых нововведений в бета-версии iOS 26, из-за которой текст в уведомлениях сливался с фоновым изображением. Об этом сообщает The Verge.

© Apple

Apple представила обновление iOS 26 на конференции WWDC 9 июня с новым дизайном под названием Liquid Glass (рус. — «Жидкое Стекло»), в котором используются полупрозрачные элементы. Однако после выхода бета-версии разработчики указали на проблему с читаемостью текста в уведомлениях, который сливался с фоновым изображением.

Выпуском 23 июня iOS 26 Developer Beta 2 Apple пересмотрела визуальные параметры: уровень прозрачности был снижен, а размытие фона — усилено. Несмотря на сохраняющиеся визуальные наложения некоторых цветов на интерфейсные элементы, эксперты считают внесенные правки сигналом о стремлении Apple совершенствовать пользовательский опыт.

Полноценный релиз iOS 26 состоится лишь в середине сентября — после презентации смартфонов серии iPhone 17. С выходом этой версии Apple перейдет на годовую нумерацию своих операционных систем. Так, вместо iOS 19, watchOS 12 и macOS 16 выйдут iOS 26, watchOS 26 и macOS 26.