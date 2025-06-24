Описана угроза от столкновения астероида с Луной

Если астероид 2024 YR4 столкнется с Луной, то в результате взрыва будет уничтожено множество спутников. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на платформе препринтов arXiv.

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По описанию ученого Пола Вигерта из Университета Западного Онтарио (Канада), астероид 2024 YR4 с небольшой долей вероятности может столкнуться с Землей или Луной в 2032 году. Вигерт заявил, что удар будет сравним по количеству высвобождаемой энергии с крупным ядерным взрывом. В случае столкновения космического объекта с Луной пострадают множество спутников.

В материале говорится, что атмосфера Земли защитит поверхность от лунных камней размером от миллиметра до сантиметра, которые отлетят от Луны в результате удара. Однако небольшие метеориты, летящие с огромной скоростью, перебьют значительное количество спутников.

«Камень размером в сантиметр, летящий со скоростью в десятки тысяч метров в секунду, будет похож на пулю», — подчеркнул Пол Вигерт.

Согласно расчетам, в случае удара с поверхности естественного спутника Земли будет поднято 100 миллионов килограмм материала. Вигерт и его коллеги заметили, что земляне станут свидетелями захватывающего метеоритного дождя, который озарит ночное небо.

При этом вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной пока остается невысокой. Согласно данным космического телескопа Джеймса Уэбба за май, астероид ударится о поверхность естественного спутника с вероятностью 4,3 процента. Вигерт подытожил, что более точные расчеты траектории астероида можно будет провести в 2028 году.

В июне специалисты Центра космических полетов Годдарда заявили, что геомагнитные бури могут привести к раннему сходу с орбиты спутников сервиса Starlink. В этом случае оборудование корпорации SpaceX может упасть на Землю.