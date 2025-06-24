Пользователей пауэрбанков Xiaomi и Anker предупредили об опасности

Ранее объявившая об отзыве более миллиона аккумуляторов PowerCore 10000 в США компания Anker оказалась в центре еще одного кризиса — на этот раз в Китае. Производитель запустил программу отзыва семи моделей пауэрбанков в КНР, сообщает NotebookCheck.

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Anker официально запустил отзыв с китайского рынка сразу семи моделей внешних аккумуляторов: Magnetic Power Bank (A1642), Anker 335 Power Bank (A1647), Zolo Travel Power Bank (A1680, A1681), а также модели A1257, A1689 и A1652. Причиной стали потенциальные риски безопасности, о которых сообщают местные регуляторы.

Проблемы затронули и других крупных производителей — Xiaomi, Ugreen, Baseus, Romoss и Aukey. Китайская сертификация 3C была аннулирована для ряда внешних аккумуляторов, использующих элементы питания от Amprius, поставщика, продукция которого, как выяснилось, не соответствует требованиям безопасности.

Под отзыв попали, в частности, аккумулятор Xiaomi со встроенным кабелем мощностью 33 Вт, Romoss PAC20PRO и WMS10Q-491, модель от Ugreen на 30 Вт, а также внешние батареи Baseus емкостью 10 000 мАч.